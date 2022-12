Hannover (ots) - Die Angst aller Fahrradfahrenden vor Langfingern ist begründet:

Durchschnittlich rund 119 Tage dauerte es im Jahr 2022 vom Abschluss einer

Fahrradversicherung von Wertgarantie bis zur ersten Zahlung im Diebstahlfall.

Bei E-Bikes/Pedelecs ist der Zeitraum bis zur Kostenerstattung wegen eines

Diebstahlfalls mit etwa 4,4 Monaten nur geringfügig länger.



Ob vor der eigenen Haustür oder unterwegs - der Albtraum aller, die ihr Zweirad

lieben, ist der Diebstahl. Laut Gesamtverband der deutschen

Versicherungswirtschaft (GDV) wurden im vergangenen Jahr 125.000 versicherte

Fahrräder gestohlen. Der Diebstahlfall kann dabei schneller eintreten, als

vielleicht gedacht: Nur 118,5 Tage* liegen im Schnitt zwischen Vertragsabschluss

einer Fahrradversicherung des Versicherers Wertgarantie und der ersten Zahlung

im Diebstahlfall. Bei Diebstählen von E-Bikes/Pedelecs vergehen im Mittel 133,3

Tage.





Nur selten werden zur Anzeige gebrachte Fälle aufgeklärt. "Während eineVersicherung nicht vor dem Diebstahl selbst schützt, sorgen wir mit einer kurzenBearbeitungszeit für eine zügige Erstattung. So sind unsere Kundinnen und Kundeninnerhalb weniger Tage wieder mobil!", so Georg Düsener, Bereichsleiter für denVertrieb Fahrrad und E-Bike/Pedelec bei Wertgarantie. Diebstähle vermeidenlassen sich am ehesten mit einem oder sogar mehreren hochwertigen Schlössern unddem Abschließen an einen ortsfesten Gegenstand.Teilediebstahl: Nicht nur Komplettbikes werden entwendetNicht immer werden ganze Bikes geklaut: Laut E-Bike-Reparatur-Studie(https://www.wertgarantie.de/presse/studien/e-bike) (Wertgarantie, 2021) werdenbei etwa der Hälfte aller Diebstähle nur einzelne Komponenten entwendet. Aberauch dann können die Kosten für den Ersatz von Bauteilen, wie einem E-Bike Akku,hoch ausfallen.Schützen und reparieren mit WertgarantieOb im Diebstahlfall oder Vandalismus, bei Unfall, Sturz und auch Verschleißhilft der Wertgarantie Komplettschutz für das Fahrrad oder E-Bike/Pedelecschnell wieder mobil zu sein. Zusätzlich zur Übernahme von Reparaturkosten oderder Diebstahlersatzleistung bietet der Hannover Versicherer - selbst mehrfachals fahrradfreundlichster Arbeitgeber (https://wertgarantie-group.com/ueber-uns/newsroom/pressemitteilungen/fahrradfreundlichster_ag) ausgezeichnet - einenumfassenden Service über die App BikeManager. Professionelle Hilfe bei Defektenund Reparaturen listet der Service Finder in unmittelbarer Nähe. Bei einer Pannekönnen E-Bike/Pedelec Versicherte einen kostenfreien Pick-Up Service über dieApp rufen. Beim Pflegen und Schützen des Bikes unterstützen Video-Anleitungenund Ratgeberbeiträge zudem auf https://www.wertgarantie.de/ratgeber/rad-e-bike .* Stand: 01.01.-20.12.2022, Datenquelle: Wertgarantie