TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Nach dem Kursrutsch am Vortag gaben japanische Aktien weiter nach, während andere Handelsplätze teilweise Gewinne verzeichneten. Insgesamt hielten sich die Bewegungen jedoch in Grenzen.

Die Erholung der Wall Street nach den Verlusten in den vorangegangenen Sitzungen stütze auch die asiatischen Märkte, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Lediglich in Japan wirkten die Schockwellen vom Vortag noch nach. Die Bank of Japan (BoJ) hatte am Dienstag überraschend entschieden, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, etwas zu vergrößern. Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer gewissen Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bis zu diesem Tag hatte die BoJ stets betont, als einzige große Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten.