HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Der Aufsichtsrat habe ein Investitionspaket von rund 530 Millionen Euro beschlossen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mit. Den Aktionären winkt nun zwar eine rekordhohe Dividende, wegen der hohen Investitionen dürfte die Ausschüttung in den kommenden Jahren allerdings wieder niedriger ausfallen. Zudem rechnet die Unternehmensführung um Aurubis-Chef Roland Harings im noch jungen Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Gewinnrückgang. Das überrascht allerdings nicht.

An der Börse kamen die Pläne des Unternehmens am Mittwoch zunächst nicht so gut an: Die Aktien fielen kurz nach dem Handelsstart um mehr als ein Prozent auf 78,20 Euro. Die seit Ende September laufende Erholung der Papiere stockt damit weiter. 2022 liegen sie nun wieder rund elf Prozent im Minus. Der MDax verlor bislang rund 28 Prozent.