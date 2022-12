Studie prognostiziert prozentual zweistellige Wachstumsrate für vegane Produkte. Save Foods, ein Anbieter von biologischen Frischhalteverfahren für Obst und Gemüse, sieht in der steigenden Nachfrage nach einer gesunden Ernährung großes Marktpotenzial.

Der weltweite Markt für vegane Lebensmittel und Produkte wird bis zum Jahr 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,6 Prozent expandieren. Zu dieser Prognose kommt eine Studie der Marktforschungsgesellschaft Grand View Research. Es sei das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile einer veganen Ernährung, die das Wachstum vorantreiben würde, heißt es in der Untersuchung.

„Wir glauben, dass dieses Wachstum in der traditionell konservativen und veränderungsresistenten Lebensmittelbranche ein Zeichen dafür ist, dass wir uns in eine aufregende Richtung bewegen“, erklärt Dan Sztybel, CEO bei Save Foods. Die israelische Tochter des börsennotierten US-Unternehmens entwickelt nachhaltige und pestizidfreie Frischhalteverfahren für Obst und Gemüse und hat seine auf biologischen Prozessen basierenden Verfahren bereits in mehr als 60 Pilotprojekten erfolgreich getestet.

Steigende Zahl an Veganern und Vegetariern

Wie Umfragen zeigen, erfolgt die Entscheidung, vegan zu leben, oft aus ethischen Gründen. Zum einen wächst das Bewusstsein für die Dringlichkeit, die Umwelt zu schützen und damit dem Klimawandel entgegenzuwirken. Zum andern wird oft der Kampf gegen den Welthunger angeführt: Pflanzlicher Produkte benötigen in der Herstellung weniger Ressourcen als tierische. Dadurch lassen sich mit demselben Einsatz an Wasser, Boden und Energie mehr Menschen ernähren.

Während der Veganismus, bei dem neben auf Fleisch auch tierische Produkte wie Eier, Milch oder Honig verzichtet wird, ein relativ junges Phänomen darstellt, hat es eine vegetarische Lebensweise in der modernen Menschheitsgeschichte im Grunde schon immer gegeben. Neben ethischen Gründen können auch religiöse Aspekte ausschlaggebend sein, sich fleischlos zu ernähren. So essen zum Beispiel viele Hindus und Buddhisten kein Fleisch, weil sie in Tieren ein Teil der Schöpfung sehen, die es zu schützen und nicht zu töten gilt.