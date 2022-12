Airbus - Anstieg über 10er-EMA und weiteres Long-Signal?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien sind erneut am 50er-EMA nach oben abgeprallt und haben damit den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigt. Der 10er-EMA im Tageschart gilt oft als erste Anlaufmarke einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, der 50er-EMA als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Solange der 50er-EMA gehalten werden kann, ist mittelfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Es bietet sich eine Long-Chance auf die Aktien von Airbus."

Das hat soweit gepasst, der Aufwärtstrend wurde bestätigt und der 10er-EMA wurde bereits erreicht. Ein weiteres Long-Signal würde mit einem nachhaltigen Anstieg über den 10er-EMA entstehen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum Widerstand bei 115 Euro zu rechnen.