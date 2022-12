Palmer Hargreaves macht das Rennen beim Automobil-Club Verkehr

Köln (ots) - Im Pitch um den Etat des ACV Automobil-Club Verkehr hat sich dieAgentur Palmer Hargreaves als neue Leadagentur durchgesetzt. Palmer Hargreaveswird den ACV auf dem Weg zum nachhaltigen Mobilitätsdienstleister begleiten undbei der Entwicklung der zukünftigen Kommunikations-Strategie unterstützen. DennNachhaltigkeit bestimmt als ethisches Handlungsprinzip die Arbeit des ACV - imUmgang mit dem Klima und der Umwelt, aber auch im sozialen und interkulturellenMiteinander. Palmer Hargreaves wird die passenden Botschaften dazu formulierenund diese für alle Werbemittel und -medien in den relevanten Kanälen für diejeweiligen Zielgruppen umsetzen.Der Marketingleiter des ACV, Udo Titze, sagte zur Etat-Vergabe: "Die Wahl einerneuen Agentur ist immer eine Art 'Reset' und damit ein Neuanfang. Für uns istdie neue Agentur Palmer Hargreaves kompetenter Ideengeber, Zuhörer, Berater undSparringspartner in einem. Wir haben einen Dienstleister gesucht, der unsereHerausforderungen an die Zukunft versteht, sie in verständliche Botschaftenverpackt und nach außen kommuniziert. Denn der ACV soll als glaubwürdigenachhaltige Marke verstanden werden."Einer der Gründe für die Entscheidung des ACV ist die mehr als dreißigjährigeKompetenz von Palmer Hargreaves im Bereich Automotive. Die Agentur hat für diegrößten deutschen Automobilkonzerne gearbeitet. Sie besitzt aber auchentsprechendes Knowhow in vielen anderen Branchen. Zudem arbeitet PalmerHargreaves bereits für Kunden, deren Hauptfokus auf Nachhaltigkeit gerichtet istund greift dafür auf ein internationales Netzwerk zurück.Pressekontakt:Gerrit ReichelPressesprecher, mailto:reichel@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58Fax: 0221 - 91 26 91 26Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116025/5399491OTS: ACV Automobil-Club Verkehr