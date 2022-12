21.12.2022 - CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL) („CleanTech Lithium“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das die nächste Generation nachhaltiger Lithiumprojekte in Chile vorantreibt, gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse der Laguna Verde Scoping Study in der ersten Woche des Jahres 2023 zu veröffentlichen, und weist außerdem auf die Veröffentlichung eines neuen Videos über das Unternehmen hin, das während des jüngsten Besuchs des Vorstands in Chile aufgenommen wurde.

Laguna Verde Scoping-Studie:

Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass die Scoping-Studie (die "Studie") kurz vor dem Abschluss steht und in der ersten Woche des neuen Jahres veröffentlicht werden wird. Ad Infinitum wurde Mitte 2022 mit der Erstellung der Studie beauftragt und soll eine vorläufige Evaluierungsstudie für das Projekt Laguna Verde erstellen. Damit soll die potenzielle Rentabilität des Projekts nachgewiesen werden, die erforderlich ist, um den Fortschritt einer Vormachbarkeitsstudie ("PFS") zu rechtfertigen.

Neues Unternehmensvideo:

Um dem Markt und den Interessenten des Unternehmens ein klares Verständnis der strategischen, technischen und betrieblichen Ziele von CleanTech Lithium zu vermitteln - das Unternehmen will ab 2025 in Chile Lithium in Batteriequalität auf nachhaltige Weise produzieren - wurde ein achtminütiges Video in englischer und spanischer Sprache produziert, das jetzt auf der Website des Unternehmens verfügbar ist (Quicklink auf der Startseite und in der Mediengalerie). Eine deutschsprachige Version des Videos wurde ebenfalls erstellt und wird hochgeladen, sobald sie verfügbar ist.

Das Video soll verschiedenen Interessengruppen gezeigt werden, darunter den Aktionären des Unternehmens, neuen Investoren, lokalen Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen, Vertretern der chilenischen Zentral- und Regionalregierung sowie potenziellen strategischen Partnern. Weitere Versionen in anderen Sprachen, einschließlich Chinesisch und Japanisch, sollen zu gegebener Zeit verfügbar sein.

Adlo Boitano, Vorstandsvorsitzender von CleanTech Lithium, sagte: " Wir freuen uns, dass wir auf dem besten Weg sind, die sehr wichtige Laguna-Verde-Scoping-Studie in der ersten Januarwoche zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um eine umfassende Studie, die den potenziellen Wert unserer Laguna-Verde-Ressource von über 1,5 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent aufzeigen soll. Ich freue mich darauf, unsere Aktionäre und den Markt Anfang 2023 auf den neuesten Stand zu bringen.