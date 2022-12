USD/JPY: Nach der EZB überraschte die BoJ die Märkte

von Sven Weisenhaus

Gerade erst hatten die Börsen die Sitzungsergebnisse der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die dabei signalisierte Bereitschaft zu weiteren Zinsanhebungen verdaut, da meldete sich gestern die Bank of Japan (BoJ) mit einer überraschenden Maßnahme zu Wort. Und auch diese sorgte für teils deutliche Kurssprünge.

Konkret hielten die Hüter des japanischen Yen zwar an ihrem Renditeziel von 0 % für 10-jährige Anleihen fest, doch verbreiterten sie die mögliche Range, in der die Rendite um das Ziel herumpendeln darf. Waren es bislang nach oben und unten 25 Basispunkte, so lässt die BoJ nun eine Abweichung von bis zu 50 Basispunkten zu.