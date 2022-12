WARBURG RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/22 auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Das operative Ergebnis vor Steuern des Kupferkonzerns habe seine Prognose und die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einem am Mittwoch vorliegenden ersten Kommentar. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr berge Aufwärtspotenzial./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 78,56EUR gehandelt.