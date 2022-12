Hat Fed-Chef Powell bei seiner letzten Pressekonferenz vor einer Woche Zahlen verwendet, die nicht stimmten - nur um die Rally der Aktienmärkte zu stoppen? Powell sprach von einem extrem engen Arbeitsmarkt und einer sehr hohen Kernrate der Service-Inflation, die es nötig machten, die Zinsen über die Marke von 5% anzuheben. Dabei lagen Daten vor allem zum US-Arbeitsmarkt durch die Philadelphia Fed vor, die zeigten, dass viel weniger neue Stellen geschaffen wurden als offiziell (durch das Bureau of Labor Statistics) verlautbart. Auch seine Angaben zur Kern-Inflation im Dienstleistungssektor waren nicht akkurat. Daher spricht viel dafür, dass Powell wirklich gelogen hat (also bewußt die Unwahrheit sagte), damit die Rally der Aktienmärkte gestoppt wird und so die Finanzkonditionen nicht noch laxer werden..

Hinweise aus Video: