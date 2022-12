Shipsy wird im Gartner Market Guide 2022 für Last-Mile-Delivery-Technologielösungen gewürdigt

„Das Bestreben vieler Unternehmen, ein Amazon-ähnliches Erlebnis zu bieten, in Kombination mit der fortschreitenden Entwicklung von Abläufen des „Unified Commerce", motiviert viele Unternehmen dazu, ihre Fähigkeiten auf dem letzten Streckenteil der Lieferung zum Kunden (Last Mile Delivery) zu verbessern. Sehr oft wurden diese Lieferfähigkeiten nicht durch die richtigen Technologielösungen unterstützt, was zu ineffizienten Prozessen und einem nicht optimalen Kundenerlebnis führte. Die Softwareanbieter am Last-Mile-Delivery-Markt reagieren auf diese Geschäftsfaktoren, indem sie ihre Produkte um neue und verbesserte Funktionen erweitern und auf dem letzten Streckenabschnitt der Lieferung die Lücken schließen, die selbst gut ausgereifte Transport-Softwarelösungen aufweisen", betont der Gartner Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions.

„Wir bei Shipsy sind bestrebt, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, in einer sich schnell verändernden Lieferlandschaft operative Effizienz zu erreichen. Wir fühlen uns durch die Anerkennung im Gartner Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions sehr geehrt. Durch schnelle technologische Innovationen hilft Shipsy Unternehmen, zukunftsfähig zu sein, wenn es darum geht, die zunehmenden Herausforderungen der letzten Meile und die schnell steigenden Kundenanforderungen zu bewältigen. Unsere Plattform spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, neue Einnahmequellen zu erschließen, Kostenoptimierungspotenziale zu identifizieren und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Dies wiederum trägt dazu bei, das Wachstum unserer Kunden zu beschleunigen", sagte Soham Chokshi, CEO und Mitbegründer von Shipsy.

Die Zunahme von E-Commerce-Aktivitäten erfordert von den Unternehmen eine Anpassung an die sich schnell ändernden Kundenanforderungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. LMD-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, die Orchestrierung des Lieferprozesses zu automatisieren und besser zu verwalten, indem sie ihre eigene Flotte nutzen und ihre Speditionsnetzwerke (einschließlich der Kurierdienste und lokaler Fuhrparks) erweitern. Dies ermöglicht es dem Versender, dem Endverbraucher eine größere Auswahl und einen besseren, schnelleren oder nachhaltigeren Service zu bieten, je nachdem, welche Spediteure mit der Anwendung verbunden sind.