Jeder dritte Lehrer wird dienstunfähig - Versicherungs-Experte verrät, wie sich Beamte frühzeitig absichern (FOTO)

Lehrer ist ein Prestigeberuf. Zusammen mit Feuerwehrmann, Arzt und Unternehmerführt er die Rankinglisten an. Doch trotz des hohen gesellschaftlichen Ansehensfühlen sich viele Lehrkräfte überfordert: Ständiges Homeschooling, übergroßeKlassen und Förderstunden bringen sie an ihre Belastungsgrenzen. Inzwischenmeldet sich statistisch gesehen sogar jeder dritte Lehrer dienstunfähig, weil ernicht mehr dazu in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben.Wie können sich Lehrer im Falle einer Dienstunfähigkeit schützen?Als frisch gebackener Uniabsolvent ist die Motivation kaum zu bändigen. Endlichwartet der erste richtige Job mit dem ersten richtigen Gehalt. Kaum jemand denktin dieser Hochphase an einen schweren Unfall oder eine Krankheit, die einem dieEnergie zum Arbeiten rauben könnte. Genauso unwahrscheinlich und abstrakterscheint einem als Berufseinsteiger natürlich auch die Diagnose Burnout. Manfängt doch gerade erst richtig an.Doch die Realität erzählt oft etwas anderes. Rund jeder dritte Lehrer meldetsich mittlerweile arbeitsunfähig. Zum Beweis: Im Zeitraum von 1993 bis 2001wurden jedes Jahr mehr als die Hälfte aller frisch pensionierten Lehrkräftewegen Dienstunfähigkeit von ihrem Amt freigestellt. So berichtet es dasStatistische Bundesamt.Dienstunfähigkeitsversicherung - ein sicherer Anker für LehrkräfteKönnen Lehrer ihrer Tätigkeit wegen starker körperlicher oder seelischerBeschwerden nicht mehr nachgehen, entsteht ihnen schnell eine ernstzunehmendeVersorgungslücke. Umso mehr lohnt sich eine Dienstunfähigkeitsversicherung, kurzDU. Das Prinzip ist einfach. Sie sichert den Betroffenen im Falle einesArbeitsausfalles zuverlässig ab und bietet so finanzielle Stabilität.Doch wo besteht nun der große Unterschied zwischen der klassischenBerufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU, und der Dienstunfähigkeitsversicherung,der DU? Bei der BU darf der Antragsteller nicht mehr dazu in der Lage sein, mehrals 50 Prozent seiner beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Ansonsten wirdder Antrag schnell abgelehnt. Bei der DU ist dies nicht der Fall. Hier genügteine Bescheinigung des Amtsarztes. Weist dieser eine Dienstunfähigkeit nach,erhält die Lehrkraft in der Regel die finanzielle Versorgung, die ihr zusteht."So erhält der Antragsteller für gewöhnlich schneller und einfacher Zugriff aufwichtige Versorgungsleistungen", erklärt Versicherungsexperte Enis Eisfeld.Das A und O bei einer Dienstunfähigkeitsversicherung ist die Beratung. ImIdealfall informiert sich die Lehrkraft umfassend im Vorfeld über ihreVersorgungsmöglichkeiten. Denn gerade bei der Höhe des Versicherungsbeitrags istExpertise gefragt. Schließlich handelt es sich hier um eine komplexeAngelegenheit. Ob Eintrittsalter, Rentenhöhe, Vertragslaufzeit oderGesundheitsfragen - gleich mehrere Faktoren spielen eine Rolle.Über Blaulichtversichert:Enis Eisfeld und Kolja Schneider sind die Gründer von Blaulichtversichert.de -einem Projekt der Kees Finanzberater GmbH & Co.KG. Viele aus dem Team umBlaulichtversichert sind oder waren Polizisten. Sie kennen die Risiken undBesonderheiten der Menschen, die tagtäglich im öffentlichen Dienst zurStabilisierung der Gesellschaft beitragen. Ob Lehrer, Feuerwehr, Rettungsdienstoder Polizei - das blaulichtversichert-Team ist darauf spezialisiert, dieseBerufsgruppen abzusichern.