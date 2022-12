Eternal Dragons veröffentlicht Alpha-Version seines Auto-Battler-Spiels

Singapur (ots/PRNewswire) - Trailblazer Games kündigt stolz die

Alpha-Veröffentlichung von Auto Battler, dem ersten Spiel des

Eternal-Dragons-Franchise, am 21. Dezember an.



Der Auto Battler, heute veröffentlicht, ist ein spannendes Strategiespiel, in

dem die Spieler mit ihren aus mächtigen Drachen und Minions bestehenden Teams um

den Sieg kämpfen. Die Spieler wählen in jeder Runde Einheiten aus und

positionieren sie strategisch auf dem Schlachtfeld, um sich einen Vorteil

gegenüber dem gegnerischen Spieler zu verschaffen und ihn schließlich zu

besiegen. Das Spiel ist leicht zu erlernen, hat aber dennoch Tiefe und eine

strategische Komplexität, welche die Spieler immer wieder zurückkommen lässt!