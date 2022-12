APA ots news: FMA veröffentlicht die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte 2023 und präsentiert die Publikation "Fakten, Trends und Strategien 2023"

Wien (APA-ots) - "Nach der Krise ist vor der Krise! Kaum war die COVID-19-Pandemie überwunden, hat der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine derart massive geopolitische und wirtschaftliche Verwerfungen ausgelöst, dass diese die globalen Finanzmärkte in den kommenden Jahren erneut massiv fordern werden," so der Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), Helmut Ettl und Eduard Müller, in seiner "Mittelfristigen Risikoanalyse 2023 - 2027", aus der die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA im Jahr 2023 abgeleitet worden sind. Insbesondere die Parallelität von hoher Inflation, abrupter Zinswende und einbrechender Konjunktur sei für die Finanzwirtschaft eine toxische Mischung, verwies der FMA-Vorstand auf eine ganze Reihe von Risikowarnungen durch Stabilitätswächter rund um den Globus. Die Herausforderungen, vor denen die österreichischen Finanzdienstleister stehen, seien dementsprechend groß. Ettl und Müller hielten aber fest, dass diese "darauf relativ gut vorbereitet, stabil aufgestellt und stark kapitalisiert" seien; jedenfalls um vieles besser als vor der globalen Finanzkrise 2008. Die jüngsten Stresstests attestierten den heimischen Anbietern trotz des Anstiegs der

Finanzmarktstabilitätsrisiken jedenfalls eine solide

Risikotragfähigkeit.



FMA-Vorstand mahnt zu besonnener Ausschüttungspolitik

Obwohl die meisten heimischen Finanzdienstleister 2022 recht gut verdient haben, mahnt der Vorstand der FMA "eine besonnene und solide Ausschüttungspolitik" ein. "Mittelfristig ist eine `markante RisikoasymmetrieŽ, die praktisch ausschließlich zusätzliche Abwärtsrisiken kennt, festzustellen," verweisen Ettl und Müller auf eine mögliche weitere Verschärfung der Risikolage und nennen beispielhaft eine weitere Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt, eine neuerliche gefährliche Mutation des SARS-CoV-2-Virus sowie Blockaden globaler Lieferketten durch die rigorose Anti-COVID-Politik Chinas. Zudem sei es sehr außergewöhnlich, dass fast allen Wirtschaftsregionen weltweit gleichzeitig ein signifikanter Konjunktureinbruch drohe, was zusätzlich sich aufschaukelnde Wechselwirkungen auslösen könne. "Angesichts dieser fragilen Risikolage sollten die Kapitalpölster zur Sicherheit gestärkt, nicht ausgedünnt werden," so Ettl und Müller. Zudem seien signifikante Preiskorrekturen bei bestimmten Vermögenswerten, deren Preise in den vergangenen Jahren der realen Entwicklung davongelaufen sind, nicht auszuschließen. Dies könnte auch tiefe Spuren in den Bilanzen der Finanzdienstleister hinterlassen. Sie nannten da beispielhaft private und gewerbliche Wohnimmobilien aber auch bestimmte digitale Finanzprodukte.