LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fedex nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe mit dem bereinigten Ergebnis (EPS) die Erwartungen übertroffen, während der Umsatz hinter seiner Schätzung sowie der Unternehmensplanung zurückgeblieben sei, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den meisten Anlegern dürfte die Erleichterung überwiegen, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen sei. Es stellten sich aber wohl nur wenige die Frage, was die langfristige Senkung der Kosten für den nächsten Gewinnzyklus bedeuten könnte./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 05:10 / GMT

Die Fedex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,43 % und einem Kurs von 161,2EUR gehandelt.