Wirtschaft Agrarministerium legt Eckpunkte zum Umbau der Tierhaltung vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat Eckpunkte für das geplante Bundesprogramm zum Umbau der Tierhaltung vorgelegt. Es umfasse eine Milliarde Euro als Anschubfinanzierung, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.



Ziel sei es, Investitionen in "zukunftsfeste Stallbaumaßnahmen" zu fördern. Auch laufenden Mehrkosten, die durch eine tier- und umweltgerechte Tierhaltung entstehen, sollen gefördert werden. Die Maßnahmen sollen zunächst in der Schweinehaltung starten - konkret für Sauen, Absatzferkel und Mastschweine.