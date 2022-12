RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seine positive Sicht auf den europäischen Bankensektor bleibe unverändert, mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von 31 Prozent, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auf kurze Sicht sei jedoch angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds mit einer anhaltenden Volatilität zu rechnen. Die neuen Kursziele basierten in den meisten Fällen auf der Verlagerung der Bewertungshorizonte von 2023 auf 2024./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 01:48 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 01:48 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 8,848EUR gehandelt.