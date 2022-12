Wirtschaft Hohe Inflation sorgt für deutlichen Anstieg der Schwarzarbeit

Linz (dts Nachrichtenagentur) - Die hohe Inflation dürfte die Schwarzarbeit in Deutschland in diesem Jahr spürbar steigen lassen. Das geht aus Berechnungen des Linzer Finanzwissenschaftlers Friedrich Schneider hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet.



Demnach wird die Schattenwirtschaft in Deutschland im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Milliarden auf ein Volumen von 360,3 Milliarden Euro steigen. Das entspricht 10,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Neben Schwarzarbeit bezieht Schneider auch unerlaubte Aktivitäten wie illegale Arbeitnehmerüberlassung, Drogenhandel, Schmuggel oder Prostitution in seine Berechnungen ein.