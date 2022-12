DIVA-Umfrage zur Altersvorsorge / Einsparungen wegen Inflation Altersvorsorge nur in Einzelfällen auf dem Prüfstand (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Menschen in Deutschland rechnen mit dauerhaften Verteuerungen

- Sparen bei der privaten Vorsorge nur als letzte Notlösung

- Regelmäßiges und automatisches Anpassen der Verträge sinnvoll



Die Inflation drückt auf die Geldbörsen und auf die Stimmung der Menschen.

Gefühlt alles wird teurer - im Supermarkt, beim Bummel über den Weihnachtsmarkt,

an der Tankstelle. Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und

Alterssicherung (DIVA) fragte in einer repräsentativen Umfrage die Menschen in

Deutschland, wie Sie damit umgehen. Vorweg: Die Allermeisten der ca. 2.000

Befragten (84,1 %) rechnen damit, dass die hohe Inflation über mehrere Jahre

anhalten wird, und drei Viertel (76,2 %) meinen, dass sie sich deshalb erheblich

einschränken müssen. Fast 80 Prozent sind sogar besorgt um ihre Rente (79,5 %).