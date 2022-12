Mazars gewinnt führende Nachhaltigkeitsberatung Stakeholder Reporting

Hamburg (ots) - Die Nachhaltigkeitsberatung Stakeholder Reporting schließt sich

der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Mazars an. Durch die Integration von

Stakeholder Reporting erweitert Mazars sein Nachhaltigkeits-Portfolio und stellt

sich als ein führender Anbieter im Zukunftsmarkt Sustainability neu auf.



Mit den über 70 Neuzugängen von Stakeholder Reporting baut Mazars das bestehende

Sustainability-Team auf weit über 100 Köpfe aus, um dem steigenden Bedarf an

Beratung, Prüfung und Berichterstattung im Bereich Environment, Social und

Governance (ESG) gerecht zu werden und die Transformation der Unternehmen weiter

zu beschleunigen. Die multidisziplinäre Partnerschaft positioniert sich mit dem

Anschluss von Stakeholder Reporting noch stärker als One-Stop-Shop für

ganzheitliche Beratungs- und Prüfungsleistungen und treibt das Wachstum in

diesem Feld weiter voran.