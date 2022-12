Shipsy wird im Gartner® Market Guide 2022 für Last-Mile-Delivery-Technologielösungen gewürdigt

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - Shipsy

(https://shipsy.io/?utm_source=media&utm_medium=pr&utm_campaign=traffic) , ein

führender SaaS-basierter Logistikmanagement-Anbieter, wurde im Dezember 2022 im

Gartner Market Guide als repräsentativer Anbieter für

Last-Mile-Delivery-Technologielösungen anerkannt.



"Das Bestreben vieler Unternehmen, ein Amazon-ähnliches Erlebnis zu bieten, in

Kombination mit der fortschreitenden Entwicklung von Abläufen des "Unified

Commerce", motiviert viele Unternehmen dazu, ihre Fähigkeiten auf dem letzten

Streckenteil der Lieferung zum Kunden (Last Mile Delivery) zu verbessern. Sehr

oft wurden diese Lieferfähigkeiten nicht durch die richtigen Technologielösungen

unterstützt, was zu ineffizienten Prozessen und einem nicht optimalen

Kundenerlebnis führte. Die Softwareanbieter am Last-Mile-Delivery-Markt

reagieren auf diese Geschäftsfaktoren, indem sie ihre Produkte um neue und

verbesserte Funktionen erweitern und auf dem letzten Streckenabschnitt der

Lieferung die Lücken schließen, die selbst gut ausgereifte

Transport-Softwarelösungen aufweisen", betont der Gartner Market Guide for

Last-Mile Delivery Technology Solutions.