DAX schafft gute Ausgangslage für 2023

Die Korrektur im Deutschen Aktienindex war nicht nur aus technischer Sicht überfällig, sondern bietet nun auch eine sehr viel bessere Ausgangslage für einen positiven Start ins neue Jahr. Statt überhitzt mit fallenden Kursen die Hoffnung auf ein besseres Aktienjahr 2023 in den ersten Tagen des Jahres schon wieder zu begraben, ist nach der Abkühlung nun wieder Luft nach oben. Der Trend seit Anfang Oktober wurde durch den Rücklauf des DAX im gestrigen vorbörslichen Handel nach dem Japan-Schock nah an seine 200-Tage-Linie heran eher bestätigt als widerlegt.

Geldpolitisch sind nach den Entscheidungen der drei Großen die Fronten geklärt, offen ist weiterhin die Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaften und damit auch der Weltwirtschaft im kommenden Jahr. China verabschiedet sich in diesen Tagen so unkonventionell von seiner Null-Covid-Politik, so dass das Virus sich jetzt Bahn bricht und Experten vor mehr als zwei Millionen Todesfällen in den kommenden Monaten warnen. Darüber hinaus besteht bei einer solchen gigantischen Welle auch immer das Risiko neuer Varianten, die dann nicht an Chinas Grenzen Halt machen dürften. Damit dürfte die Entwicklung im Reich der Mitte einmal mehr die Frage maßgeblich mitbestimmen, wie tief die Rezession in anderen Teilen der Welt ausfällt.

Positive Nachrichten kommen in diesem Punkt aus Deutschland. Der Konsumklima-Index des Nürnberger GfK-Instituts ist im Dezember zum dritten Mal in Folge leicht gestiegen. Die Verbraucher lassen sich also trotz steigender Preise das Weihnachtsfest nicht gänzlich vermiesen und legen Geschenke unter den Baum, wenn auch etwas weniger. Aber es ist in jedem Fall ein Hoffnungsschimmer, dass der Tiefpunkt in den Erwartungen hinter uns liegt und es aus Stimmungssicht nur noch besser werden kann. Und die Stimmung ist – egal ob in den Haushalten oder den Unternehmen – ein entscheidender Faktor, um Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu treffen.