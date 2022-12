Das Potenzial ist nahezu unbegrenzt / Wie die deutsche Wirtschaft ihre Position in Usbekistan stärkt (FOTO)

Berlin (ots) - Die Weltwirtschaft durchläuft schwierige Zeiten, die Unternehmen

in aller Welt dazu zwingen, sich nach neuen Partnern umzusehen und sich auf neue

Märkte zu konzentrieren. Die deutsche Wirtschaft ist auch an neuen

Handelspartnern und Energielieferanten in anderen Teilen der Welt,

einschließlich der ehemaligen Sowjetunion, interessiert und wirft ein Auge auf

Zentralasien.



Deutschland hat bereits vor der Krise damit begonnen, seine Zusammenarbeit mit

Zentralasien auszubauen und zu vertiefen, und konzentriert sich auf neue Märkte

und Investitionsstandorte. Besondere Aufmerksamkeit gilt Usbekistan, dem

geografischen Zentrum und bevölkerungsreichsten Land der Region mit über 36

Millionen Einwohnern.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das Potenzial einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit ist hiernahezu unbegrenzt. Die Ergebnisse dieses Jahres sprechen für sich. Erst vorwenigen Tagen, als der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft in Berlin seinen70. Geburtstag feierte, fasste die Vorständin von Euler Hermes, Edna Schöne, dieErfahrungen mit Usbekistan zusammen. Sie stellte fest, dass Usbekistan einwichtiger Markt für die Diversifizierung ist und vielversprechende Reformendurchgeführt hat, die bereits erste Früchte tragen.Ihre Worte werden durch konkrete Daten in der Wirtschaftsprognose der AgenturGerman Trade & Invest (GTAI) bestätigt, die besagt, dass die WirtschaftUsbekistans spürbar wächst. Sie entwickelte sich im Jahr 2022 sogar noch besser,als zu Beginn des Jahres erwartet worden war. Das reale Wachstum wird 5,8Prozent erreichen. Auch die Aussichten für 2023 sind sehr günstig.Laut GTAI genießt Usbekistan heute den Ruf, eines der reformfreudigsten Länderder Welt und einer der vielversprechendsten Märkte zu sein. Das hohe Reformtempogilt als einer der Garanten für das in den nächsten zwei Jahren erwartete realeWirtschaftswachstum des Landes.Die Pläne der Regierung in Taschkent sind ehrgeizig. So rechnet manbeispielsweise mit Bruttoanlageinvestitionen in Höhe von rund 94 MilliardenUS-Dollar zwischen 2023 und 2025. Ein großer technologischer Nachholbedarf inallen Sektoren der Wirtschaft sowie zahlreiche Renovierungs- undErweiterungsprojekte in Industrie und Infrastruktur bieten gute Aussichten fürausländische Anbieter von Know-how und Technologie, während die Kombination ausmoderaten Lohnkosten und einem günstigen Geschäftsklima für internationaleInvestoren spricht.Das Geschäftsklima im Land hat sich seit dem Amtsantritt von Präsident ShavkatMirziyoyev deutlich verbessert. Die Rahmenbedingungen im Land werden sowohl vonExperten als auch von der deutschen Wirtschaft als positiv bewertet. Usbekistan