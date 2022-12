Wir sprechen mit Finanzvorstand Felix Mantke über die neuesten Meilensteine: Um den Jahreswechsel soll die erste automatisierte Massenfertigungslinie mit einer Kapazität von 20 Megawatt p.a. starten. Bis 2025 ist geplant, die jährliche Produktionskapazität auf 250 Megawatt hochzuschrauben. CFO Mantke versichert, daß es in diesem Volumen ein konkretes Interesse an der innovativen Technologie gibt. Ein schlagkräftiges Kaufargument ist die soeben zugesagte Zertifizierung der TubeSolar-Module durch den TÜV Rheinland.

Die Einsatzmöglichkeiten in der Landwirtschaft sind riesengroß. Die Augsburger planen für den Frühling die Aufstellung eines Pilotprojekts im bayerischen Hopfenanbaugebiet Hallertau. So soll der Hopfen vor zu starker Sonneneinstrahlung, Hagel, Starkregen etc. geschützt und gleichzeitig Strom produziert werden. Auch in Weinbergen könnte die Technologiezum Einsatz kommen. Das Land Bayern hatte die Forschung & Entwicklung bei TubeSolar bereits mit 10,8 Millionen gefördert. Das Start up nutzt die Börse zur Kapitalbeschaffung. Kapitalerhöhungen spielten jüngst 12,7 Millionen Euro ein. Mehrheitsaktionär ist Bernd Förtsch. Der Verleger der Zeitschrift „Der Aktionär“ ist bekannt für seine gute Spürnase. Neben der sogenannten „Agri Photovoltaik“ sind die Einsatzgebiete auch außerhalb der Landwirtschaft schier unendlich groß, beispielsweise begrünte Dächer von Gewerbebauten und Industrieflächen. Es gibt Schätzungen, daß sich der globale Energiebedarf durch Doppelnutzung von nur 1% der Agrarflächen decken läßt.

Beim aktuellen Kurs beläuft sich der Börsenwert auf 80 Millionen. Bislang erzielt TubeSolar keinerlei Umsätze, das soll sich bereits im kommenden Jahr ändern. Eine Analystenstudie veranschlagt die Erlöse für 2023 mit 12,1 Millionen, 2024 sollen es 60,5 Millionen sein und 2025 bereits 159,5 Millionen. Break even ist für 2025 vorgesehen. Die Bilanz ist frisch gestärkt durch einen Debt-to-equity-Swap in Höhe von 14 Millionen. Der Schwachpunkt der Technologie ist der geringere Wirkungsgrad der Anlagen, der um ein Drittel bis zur Hälfte unter dem der konventionellen Dachmodulen liegen soll. Aber TubeSolar investiert in die Forschung. Gemeinsam mit dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstofforschung Baden-Württemberg (ZSW) erforscht man sogenannte Perowskit-Solarzellen, die einen besonders hohen Wirkungsgrad besitzen sollen. Bislang ist die Technologie noch nicht praxistauglich. Doch die Technologie von TubeSolar rechnet sich schon heute. Die Rentabilität muß in jedem Einzelfall geprüft werden. Es ist eine Nischentechnologie, aber eine mit besonders großer Nische. Fazit: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!