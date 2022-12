Drei Viertel aller Hausbesitzer wünschen sich ein Solardach (FOTO)

Berlin (ots) - Jede:r fünfte private Immobilienbesitzer:in sogar in den

kommenden 12 Monaten - Photovoltaik-Geschäftsklimaindex auf Allzeithoch -

Bundesverband Solarwirtschaft rechnet mit anhaltendem Solarboom



Drei Viertel aller privaten Hausbesitzer:innen, die über ein geeignetes Dach

verfügen, liebäugeln mit einer eigenen Solaranlage, jede:r fünfte plant diese

sogar bereits in den kommenden 12 Monaten. Dies ist das beeindruckende Ergebnis

einer vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in Auftrag gegebenen und heute

veröffentlichten YouGov-Repräsentativbefragung (https://bsw.li/3WFD61R) unter

1.022 Immobilienbesitzer:innen in Deutschland. Vier von fünf Hausbesitzer:innen,

die sich die Anschaffung einer Solarstromanlage vorstellen können, wünschen sich

zugleich einen Solarstrom-Speicher, um den selbst erzeugten Solarstrom rund um

die Uhr nutzen zu können. Für dieses Jahr rechnet der BSW mit einem

Installationsplus von rund 30 Prozent im Stromsektor (Photovoltaik) und rund 10

Prozent im Wärmesektor (Solarthermie). Auch für 2023 erwartet der Verband eine

weiter anziehende Solartechnik-Nachfrage. Die seit dem Jahr 2005 vom BSW

ermittelten Geschäftsklima- und Geschäftserwartungsindizes befinden sich auf

einem Allzeithoch.