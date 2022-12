Maximilian Wolf enthüllt mit seinem neuen Buch REAL TALK die Geheimnisse der erfolgreichsten Immobilienunternehmen (FOTO)

Augsburg (ots) - Maximilian Wolf ist Immobilienunternehmer und -investor, der in

über 16 Jahren am deutschen Immobilienmarkt sein eigenes Erfolgssystem entworfen

hat. Zusammen mit anderen Experten teilt er sein Wissen in Coachings und

vermittelt Hunderten von Teilnehmern sein Erfolgssystem in Immobilien-Trainings.

Im November dieses Jahres erschien sein Buch REAL TALK, das die Geheimnisse der

1 Prozent der erfolgreichsten Immobilienunternehmen offenbart.



Maximilian Wolf: "Die Geheimnisse der Immobilienbranche standen bisher nur einer

kleinen Elite zur Verfügung und ich selbst habe viele Jahre gebraucht, um sie zu

erfahren, zu verstehen und anzuwenden. Als ich aber endlich alle Wissenselemente

zusammengefügt hatte, dauerte es keine drei Jahre bis zum großen Durchbruch. In

meinem Buch teile ich die Schritt-für-Schritt-Anleitung zu meinem großen Erfolg

und erkläre, wie jeder in der Immobilienbranche es zu mindestens einer Million

Euro Umsatz bringt."