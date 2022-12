Edelmetalle im DACH-Raum beliebteste Anlageform / Laut Studie beim Kauf von Edelmetallen Fokus auf Stabilität und Langfristigkeit (FOTO)

Leipzig (ots) - Edelmetalle sind im DACH-Raum unabhängig vom Investitionsbetrag

die beliebteste Anlageform, also noch beliebter als Immobilien oder Aktien. Dies

zeigt ein Vergleich der Edelmetall-Studien 2022 von Deutschland, Österreich und

der Schweiz. Am meisten Gold besitzen die Österreicherinnen und Österreicher mit

220 Gramm pro Person, gefolgt von Deutschland mit 205 Gramm und der Schweiz mit

95 Gramm. Die Studien wurden durch das Institut für Marketing und Customer

Insight ( IMC-HSG (https://imc.unisg.ch/) ) der Universität St. Gallen sowie

externe Marktforscher im Auftrag des Goldhändlers philoro durchgeführt. Laut den

Studienautoren hat die geopolitisch unsichere Lage dazu beigetragen, dass die

Bedeutung von Edelmetallen gestiegen ist.



Am beliebtesten sind Edelmetalle in Österreich. Sie werden von 61 Prozent der

Befragten favorisiert, gefolgt von Deutschland mit 52 Prozent und der Schweiz

mit 51.5 Prozent. Die Menschen haben erkannt, welche Vorteile Edelmetalle

bieten, wenn es um Langfristigkeit, Stabilität und Krisenvorsorge geht", sagt

Studienautor Prof. Dr. Sven Reinecke von der Universität St. Gallen (HSG).

"Gewiss hat sich auch die gegenwärtig geopolitisch unsichere Lage auf das

Umfrageresultat ausgewirkt", so Reinecke.





An zweiter Stelle steht in der Rangliste der Anlageformen in Österreich undDeutschland das Edelmetall Gold mit 59 Prozent und 50 Prozent. In der Schweizrangieren auf dem zweiten Platz die Immobilien mit 50.2 Prozent, wobei Gold nurknapp danach mit 49 Prozent Zustimmung folgt. Die Immobilien belegen inÖsterreich (53%) und in Deutschland (39%) den dritten Platz.Kryptowährungen mäßig beliebtAn vierter Stelle stehen in Deutschland und Österreich die Fonds. Sie erhaltenin Österreich 29 Prozent der Stimmen und in Deutschland nur gerade ein Prozentweniger. In der Schweiz stehen auf diesem Platz mit einem Drittel der Befragten(32.9%) die Aktien. Die Fonds werden in der Schweiz mit lediglich 24.9 ProzentAnteil durch das Giro-/Sparkonto (26.7%) auf den 6. Platz verdrängt.Kryptowährungen sind im DACH-Raum mäßig beliebt. Sie sind im Ländervergleich inder Schweiz am höchsten rangiert und belegten mit 17.9 Prozent den 7. Platz. InDeutschland sind sie auf Platz 8 (14%) und in Österreich kommen sie sogarnochmals eine Rangierung später mit 11 Prozent. Obligationen liegen inÖsterreich und der Schweiz gleichauf mit 8 Prozent und 7.4 Prozent auf dem 12.Platz. In Deutschland sind Obligationen etwas weniger beliebt. Sie liegen mit 5Prozent auf Position 14, gefolgt von den Derivaten als Schlusslicht (4%), dieauch in der Schweiz (4%) und Österreich (2%) den letzten Platz belegen.