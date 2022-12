Der Jahresrückblick auf dem Arbeitsmarkt Das Beste kommt zum Schluss / Highlights aus Randstad Personalstudien (FOTO)

Eschborn (ots) - Corona, Fachkräftemangel, Energie-Krise und Inflation: 2022

hatte es in sich. Warum das Jahr dennoch mit einem Happy End für Arbeitgeber und

Arbeitnehmer:innen ausklingt, zeigt eine aktuelle Bewerber:innen-Befragung von

Randstad mit Mente>Factum.



Das Jahr der Krisen 2022 begann mit einer positiven Perspektive für

Arbeitnehmer:innen: 78% der deutschen Unternehmen planten zum Jahresbeginn mit

einer Lohnerhöhung um durchschnittlich 4,7%, 40% mit einer Steigerung des

Personalbestands (Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q4 2021). Sich eng an den

Bedürfnissen der Mitarbeitenden zu orientieren, um eine solide Personalstrategie

zu entwickeln - das sollte die bestimmende Herausforderung für Unternehmen in

diesem Jahr bleiben.