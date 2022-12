Berlin (ots) -



- DUH-Umfrage offenbart fehlende Transparenz: Viele Händler können keine

Auskunft über die Entsorgung ihrer gesammelten alten Kühlgeräte durch Recycler

geben

- Gegen extrem klimaschädliches FCKW in der Atmosphäre: Nur Otto kann qualitativ

hochwertige Kühlgeräteentsorgung für alle Altgeräte durch neutrale und

akkreditierte Prüfer nachweisen

- DUH fordert von Händlern verpflichtende Umsetzung europäischer

Entsorgungsstandards sowie zweifelsfreie Nachweisführung zu deren Einhaltung



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert Händler wie Media Markt-Saturn, Amazon

oder Ikea für geringe Qualitätsvorgaben und fehlende Transparenz bei der

Entsorgung alter Kühlschränke. Eine Umfrage des Umwelt- und

Verbraucherschutzverbandes ergibt, dass von 36 befragten Händlern lediglich Otto

eine Entsorgung nach europäischen Entsorgungsstandards für alle gesammelten

Kühlgeräte zweifelsfrei belegen kann. Alle anderen Händler konnten entweder

keinen solchen Nachweis erbringen oder überhaupt keine Informationen zu ihren

beauftragten Recyclingfirmen liefern. Amazon, Medimax oder Poco haben gar nicht

erst auf die Umfrage geantwortet.





Längst verbotene, extrem klimaschädliche Gase wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe(FCKW) können bei unsachgemäßer Kühlgeräteentsorgung in die Atmosphäre gelangenund so nicht nur das Klima belasten, sondern auch die Ozonschicht zerstören. Andie DUH herangetragene Informationen aus der Branche legen nahe, dass etlichedeutsche Recyclinganlagen nicht die dem Stand der Technik entsprechendeFCKW-Rückgewinnungsrate von 90 Prozent erreichen. Die DUH fordert deshalb alleHändler auf, den Entsorgern ihrer Geräte entsprechende Recyclingstandardsverpflichtend vorzuschreiben und sich deren Einhaltung durch eine unabhängigeZertifizierung zweifelsfrei nachweisen zu lassen.DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz: " Unsere Umfrage zeigt, dass vielengroßen Händlern die verheerende Klimawirkung durch falsche Kühlgeräteentsorgungentweder nicht bewusst oder egal ist. Unternehmen wie Media Markt-Saturn, Ikeaoder Lidl schauen offenbar lieber nicht genau hin, um zu Lasten des Klimas einpaar Euro Entsorgungskosten einzusparen. Wir fordern alle Händler auf, denEntsorgungsunternehmen Standards für ein umweltgerechtes und qualitativhochwertiges Recycling verpflichtend vorzuschreiben und Verstöße zusanktionieren. Aufträge sollten nur an Recyclinganlagen vergeben werden, die vonstaatlich akkreditierten und unabhängigen Prüfern zertifiziert sind. Der HändlerOtto zeigt mit jährlich circa 120.000 zurückgenommenen und vorbildlichrecycelten Kühlgeräten, dass die Vorgabe und nachweisliche Einhaltung solcherEntsorgungsstandards gut umsetzbar ist ."Jährlich kommen in Deutschland etwa 3,6 Millionen Kühl- und Gefrierschränke aufden Markt. Da der Verkauf der Geräte in der Regel auch zur Rücknahme desAltgerätes verpflichtet, fallen im Handel jährlich etliche Geräte zur Entsorgungan. Über die Beauftragung von Entsorgungsfirmen können Händler selbst Vorgabenmachen und dadurch die Qualität des Recyclings sowie damit einhergehendeTreibhausgasemissionen entscheidend beeinflussen.Hintergrund:Die im Kühlmittel und der Isolierung enthaltenen FCKW eines einzelnen altenKühlschranks haben ein Treibhauspotential von 2,7 Tonnen CO2. Auch klimawirksameF-Gase sind oft enthalten. Nach Einschätzung der DUH könnte die Bundesregierungohne teure Förderprogramme unnötige Klimagasemissionen beim Kühlgeräterecyclingverhindern, wenn die europäischen Entsorgungsstandards EN 50625-2-3 und CLC/TS50625-3-4 im Elektro- und Elektronikgesetz vorgeschrieben und wirksamkontrolliert würden. In vielen EU-Staaten, wie etwa Frankreich, Irland,Luxemburg, Niederlande, Schweiz und Österreich werden die europäischenEntsorgungsstandards oder deren Vorgängernormen bereits verbindlichvorgeschrieben.Links:- Ergebnisdokument der DUH-Händlerumfrage zur Entsorgung von Kühlgeräten:https://l.duh.de/p221221- Hintergrundinformationen zur Kühlgeräteentsorgung http://l.duh.de/kuehlgeraetePressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfe, https://mas.to/@umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5399780OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.