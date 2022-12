Wird es aufgrund der abnehmenden Wirtschaftsleistung noch mal kräftig runter gehen? Wenn ja, mit welchem Rückgang rechnet ihr? So unsere Fragen an die America's Most Wanted-Experten, Martin Goersch und Mike Seidl. Ihre Analyse im vollen Wortlaut:

"Der Markt wird aus unserer Sicht derzeit von zwei Faktoren getrieben. Zum einen die Entscheidungen der Notenbanken und zum anderen vom Geschehen um Inflations- und Rezessions-Szenarien.