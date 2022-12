Finanzverständnis der Generation Z Große Ambitionen treffen auf große Unsicherheiten (FOTO)

München (ots) - Geld spielt eine große Rolle in der Wahrnehmung der jungen

Generation. Die 18- bis 29-Jährigen, bekannt als "Generation Z", weisen ein

überdurchschnittlich hohes Interesse an Anlagemöglichkeiten auf. Häufig fehlt es

den jungen Menschen jedoch noch an professioneller Finanzbildung und -planung,

um sich konkret mit ihren finanziellen Zielen auseinanderzusetzen. Das geht aus

dem diesjährigen Financial Freedom Report der Lebensversicherung von 1871 a. G.

München (LV 1871) hervor.



Befragt nach ihrer Definition von Freiheit schreibt die Generation Z mit 76,4

Prozent finanzieller Freiheit eine besonders große Bedeutung zu. Das Bedürfnis,

sich "Träume finanziell erfüllen zu können", spielt für sie eine deutlich

größere Rolle (31,7 Prozent) als für andere Altersgruppen. Auch "nicht auf

festes Gehalt angewiesen zu sein" gehört für die Befragten der Generation Z

stärker zum Freiheitsbegriff als für ältere Generationen - mit 9,2 Prozent wurde

das Ziel etwa doppelt so häufig genannt.