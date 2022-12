Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart/Wiesbaden (ots) - Ab 2035 werden in Deutschland keineVerbrenner-Fahrzeuge mehr zugelassen. Städte und Kommunen stehen bereits jetztvor der enormen Herausforderung, ihre Infrastruktur für den Markthochlauf derE-Mobilität fit zu machen. Im urbanen Raum sind Bewohner:innen meist auföffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Die Stadt Wiesbaden hat deshalbgemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Drees & Sommer ein Konzept zum Aufbauöffentlicher Ladeinfrastruktur in der Landeshauptstadt erarbeitet. DieErgebnisse des Umsetzungskonzeptes sowie Erkenntnisse aus Experteninterviews desFraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML führen dieProjektpartner in einem "Leitfaden zum Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur"zusammen.Wiesbaden ist eine der wenigen deutschen Großstädte ohne ein U-Bahn- oderStraßenbahn-Netz. Der ÖPNV wird in Form von Bussen und Schnell- beziehungsweiseRegionalbahnen bedient. Im Jahr 2021 kamen in Wiesbaden 96,2 Pkw auf 100Haushalte - statistisch gesehen besaß also fast jeder Haushalt einen Pkw. Diebereits angespannte Verkehrssituation innerhalb des Stadtgebiets verschärft sichin den Stoßzeiten durch zahlreiche Einpendelnde. Bis 2019 hat Wiesbaden dieGrenzwerte des Stickstoffdioxid-Jahresmittelwerts mehrfach überschritten. DieAufgabe für die kommenden Jahre ist klar: den Anteil an E-Fahrzeugen imIndividualverkehr erhöhen, Rad- und Fußverkehr fördern, einen klimafreundlichenÖPNV stärken und innovative Konzepte für den innerstädtischen Lieferverkehrentwickeln.Verkehrswende in WiesbadenGefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie will diehessische Landeshauptstadt im Rahmen des Forschungsvorhabens "E-Mobility-Hub"zusammen mit dem Fraunhofer IML die öffentliche Ladeinfrastruktur zielgerichtetaufbauen. Seit November 2021 ist das Beratungsunternehmen Drees & Sommer mitHauptsitz in Stuttgart von der Stadt damit beauftragt, ein Umsetzungskonzept zuentwickeln. Das Fraunhofer IML führte Interviews mit Vertreter:innen ausKommunen, die bereits eine öffentliche Ladeinfrastruktur aufgebaut haben oderderzeit planen. Darunter sind die Städte Braunschweig, Darmstadt, Dresden,Düsseldorf, Hannover, Köln, München, Offenbach und Stuttgart."Alle, die zukünftig ein E-Auto besitzen möchten, sollen in unserer Stadt dieMöglichkeit haben, dieses einfach und preiswert zu laden", erklärt StadtratAndreas Kowol, Dezernent für Bauen und Verkehr der Stadt Wiesbaden. "Dafürwerden wir nun die Voraussetzungen schaffen. Wir arbeiten dazu eng mitParkhausbetreibern, Energieversorgern, Unternehmen, Einzelhandel,Wohnungsbaugesellschaften und der Wissenschaft zusammen."