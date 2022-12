Wirtschaft Bundesnetzagentur warnt vor Gasmangel im nächsten Winter

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller sieht die Gasversorgung in Deutschland trotz des jüngsten Kälteeinbruchs derzeit als sicher an. "Wir sind mit randvollen Speichern gestartet und hatten einen milden Oktober und November, mit deutlich geringeren Verbräuchen als in früheren Jahren", sagte Müller der Wochenzeitung "Die Zeit".



Das gleiche den überraschend eisigen Dezember aus. "Wir haben immer noch historisch gut gefüllte Speicher." Müller warnte jedoch vor einer Gasmangellage im nächsten Winter.