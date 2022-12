Refined Metals Corp. unterzeichnet Optionsvereinbarung für Lithiumkonzession in Quebec

21. Dezember 2022 - Vancouver, British Columbia – Refined Metals Corp. (CSE: RMC) (OTC: RFMCF) (FWB: CWA0) (das „Unternehmen“ oder „Refined“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Geomap Exploration Inc. (der „Verkäufer“) eine Konzessionsoptionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) abgeschlossen hat, die dem Unternehmen das Recht einräumt, eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an 96 Bergbauclaims mit einer Grundfläche von rund 5.571 Hektar in der Region Lac Simard in der kanadischen Provinz Québec (das „Konzessionsgebiet“) zu erwerben. Das Unternehmen hat die Absicht, das Konzessionsgebiet zu explorieren, um die Ausdehnung einer allenfalls vorhandenen Lithiummineralisierung zu ermitteln.