Geld zurück vom Online Casino - OLG Koblenz verurteilt "Lapalingo" zur Rückzahlung aller Verluste des Spielers (FOTO)

Köln (ots) - Weiterer Schlag gegen das illegale Online-Glücksspiel in

Deutschland.



Dr. Redell Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erstreitet weiteres obergerichtliches

Urteil



In einem weiteren von unserer Kanzlei geführten Verfahren hat das

Oberlandesgericht (OLG) Koblenz als erstes Berufungsgericht in Rheinland-Pfalz

und als drittes Berufungsgericht bundesweit mit Urteil vom 15.12.2022 den

Online-Glücksspiel Anbieter Rabbit Entertainment Ltd aus Malta , welcher u. a.

die Online-Glücksspiel-Seite "Lapalingo" betreibt, auf die Berufung eines

geschädigten Spielers gegen ein klageabweisendes Urteil des Landgerichts (LG)

Trier zur Rückzahlung sämtlicher Verluste des Spielers, welche dieser im

Online-Casino des Anbieters erlitten hatte, verurteilt. Damit hat das OLG

Koblenz die negative Entscheidung des LG Trier aufgehoben. An diese

Rechtsprechung müssen sich nun etwa die Landgerichte Bad Kreuznach, Koblenz,

Mainz und Trier halten.