Habeck sieht mehr Dynamik bei Ausbau von Windrädern

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sieht auch durch Maßnahmen der Bundesregierung wieder mehr Dynamik beim Ausbau von Windrädern an Land. "Die Kurve zieht an", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Es sei aber noch ein langer Weg, der den Menschen viel abverlangen und zumuten werde.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer