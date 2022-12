Vor etwa zwei Jahren hat die brasilianische Zentralbank das Sofortüberweisungssystem Pix eingeführt. Mit Erfolg: Der digitale Geldtransfer wird immer beliebter, allein im ersten Jahr ging der Bargeldverbrauch um zehn Prozent zurück. Das Zahlsystem hat mittlerweile 11,4 Millionen kommerzielle und 140 Millionen private Nutzer im Land – von derzeit 215 Millionen Einwohnern Brasiliens.

Die Idee ist sehr einfach: Das Pix-Konto ist mit dem eigenen Bankkonto verbunden. Wenn man Geld versenden oder empfangen will, braucht man aber nicht IBAN, BIC und Co des Empfängers, sondern nur entweder Steuernummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder einen Pix-Code. Der Geldtransfer erfolgt dann in Echtzeit, auch an Sonn- und Feiertagen, sodass Empfänger direkt über das Geld verfügen können.