E-Commerce-Experten erklären Dropshipping oder Amazon FBA - mit welchem Modell sollte man starten? (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Emre Girkin und Can Özkan sind E-Commerce-Experten und

betreiben mehrere Onlineshops mit beeindruckenden Umsätzen. Das hierfür

notwendige Wissen geben die Erfolgsunternehmer an neue und fortgeschrittene

Händler weiter, damit auch sie mit ihrem Online-Business sechs- oder

siebenstellige Einnahmen erzielen können.



Selten waren die Zeiten besser, um sich ein erfolgreiches Unternehmen

aufzubauen. Das ist im 21. Jahrhundert sogar vom heimischen Sofa aus möglich.

Online-Business ist das Schlagwort, das viele Menschen ins Schwärmen bringt.

Dennoch schaffen es nicht alle, sich den Traum vom florierenden Geschäft im

Internet zu erfüllen. Oft scheitert es bereits an der Wahl eines passenden

Business-Modells. Mit Blick auf die zahlreichen Optionen überrascht das kaum. So

können Anfänger aus einer Fülle an potenziellen E-Commerce-Optionen auswählen:

Amazon FBA, Dropshipping oder doch die Positionierung als Infopreneur? Emre

Girkin und Can Özkan kennen die Herausforderungen, mit denen sich Selbstständige

im Netz konfrontiert sehen. "Man muss ein gewisses Durchhaltevermögen haben", so

die Online-Unternehmer.