Wirtschaft Grüne kritisieren Boni-Pläne der Lufthansa

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen haben scharfe Kritik an den Boni-Plänen der Lufthansa geübt. "Das Vorgehen des Lufthansa-Vorstandes und der Mehrheit des Aufsichtsrats ist nicht akzeptabel", sagte Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



Geschlossene Verträge seien "in unserer Rechtsordnung einzuhalten, und nicht kreativ zum eigenen Vorteil umzudeuten", so Kindler weiter. Staatshilfen in Milliardenhöhe in einer existenziellen Krise erhalten und für den gleichen Zeitraum als Vorstand Millionen an Boni zu verlangen, sei "unanständig. Das macht man einfach nicht".