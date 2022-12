Diese Strategie gewinnt an Bedeutung, da das Land seine Maßnahmen gegen das Virus gelockert hat, was dazu beitragen wird, ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle der Epidemie und den sozialen Lebensbedingungen herzustellen.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen gegen COVID-19 sollte sich von der „Vermeidung der Ausbreitung von Infektionen" auf die „Verhinderung schwerer Infektionen" verlagern, so Zhong Nanshan, Chinas Top-Spezialist für Epidemiologie und Atemwegserkrankungen auf einer medizinischen Konferenz am 9. Dezember. Er betonte, dass eine vollständige Impfung im Rahmen der neu eingeführten optimierten Maßnahmen des Landes eine entscheidende Rolle spielt.

Zhong erklärte, dass der beste Weg, das Immunsystem der Menschen gegen COVID-19 zu stärken, darin besteht, einen anderen Impfstoff als zweite Auffrischung zu erhalten, der mit einer anderen Technologie entwickelt wurde, um maximalen Schutz zu erhalten.

FuE begann früh

China hat mehr als ein Dutzend COVID-19-Impfstoffe entwickelt. Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen in fünf verschiedenen Technologien erzielt, darunter inaktivierte Impfstoffe, virale Vektorimpfstoffe, rekombinante Proteinimpfstoffe, abgeschwächte Influenza-Lebendimpfstoffe und Nukleinsäureimpfstoffe.

Das Land hat bereits Anfang 2020 mit der Entwicklung von Impfstoffen begonnen, als es den ersten neuartigen Coronavirus-Stamm inmitten der ersten Ausbruchswelle isolieren konnte. Der erste COVID-19-Impfstoff wurde am 31. Dezember 2020, weniger als ein Jahr nach dem Ausbruch, unter Vorbehalt für die Öffentlichkeit freigegeben.

Drei Jahre nach Beginn der Pandemie hat China 13 COVID-19-Impfstoffe zugelassen, darunter fünf inaktivierte Impfstoffe, fünf rekombinante Proteinimpfstoffe, zwei virale Vektorimpfstoffe und einen attenuierten Influenza-Lebendimpfstoff. Bei 11 davon handelt es sich um Injektionen, einer ist inhalierbar und einer ist ein Nasenspray.

Der unkonventionelle inhalierbare Impfstoff und das Nasenspray haben „die natürliche Infektion simuliert", so Zhu Tao, Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von CanSino Biologics Inc, wo das Medikament einen systemischen Schutz induzierte und eine erste Immunbarriere bildete, um das Eindringen des Virus in die Atemwege zu verhindern.