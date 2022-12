Yen Stärke als gutes Vorzeichen für die Börse?

Durch die überraschende Anpassung ihrer Geldpolitik hat die Bank of Japan heute Morgen zunächst für reichlich Verwirrung an den Märkten gesorgt. Im Mittelpunkt stand ein überraschender und folgenschwerer Schritt der Bank of Japan, die angekündigt hat, dass sie die Spanne, in welcher die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe schwanken dürfen, von 0,25 % auf bis zu 0,5 % anheben wird. Damit gibt die BoJ einen Teil ihrer Politik der „Renditekurvenkontrolle" auf.

Allerdings sorgte die Nachricht nicht für einen nachhaltigeren Schock an den Märkten. Im Dax reichte die Nachricht dennoch für ein neues Korrekturtief, welches aber in der Folge einige erste Käufer fand. Die ersten Investoren sehen den fast 1000 Punkte großen Abverkauf der letzten 5 Tage als übertrieben an und halten weiterhin einige Stücke auf eine mögliche Weihnachtsrally.