Frankfurt / Wien / Zürich (ots) - 10 Thesen von Kapitalmarktstratege Tilmann

Galler: Nach Korrektur der Bewertungen und dank neuem Renditepotenzial

freundlichere Aussichten



Kapitalmarktstratege Tilmann Galler von J.P. Morgan Asset Management erwartet im

nächsten Jahr ein schwieriges makroökonomisches Umfeld. Er betont aber auch,

dass dies nicht gleichbedeutend mit einem schwierigen Jahr an den Kapitalmärkten

sein muss und erwartet vor allem bei Anleihen hoher Bonität gute Renditechancen.

Seinen Ausblick für 2023 hat er in 10 Thesen zusammengefasst:





Seite 2 ► Seite 1 von 7

1. Wachstum unter Trend - Rezession in EuropaLaut dem Ökonomen schwächt sich das Wachstum sukzessive ab und es wird im neuenJahr - zumindest in Europa - zu einer Rezession kommen. "Eine Rezession inEuropa sollte niemanden überraschen. Für die Aktienmärkte wird aber entscheidendsein, wie tief diese Rezession ausfällt; das ist die 'große Unbekannte'. Nochhat der Markt nur eine leichte Rezession oder sogar eine 'weiche Landung'eingepreist", erläutert Tilmann Galler. Sollte dies tatsächlich der Fall sein,könnten die Unternehmen fast ohne Gewinnrückgänge durchkommen - aktuell siehtder Analysten-Konsens sogar noch steigende Gewinne vor. Auch wenn dieseErwartungen zurückgehen, sieht der Experte noch "einiges an Optimismus imMarkt", der weiter reduziert werden müsse.Denn aufgrund der Inflation fallen die Reallöhne und das führt zu einerKaufkraftkrise der Verbraucher. Zwar gibt es dank der ausgeprägten staatlichenUnterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Pandemie weiterhin einen Puffer, der denKonsum stützt. Aber in Europa drücken insbesondere die massiv gestiegenenEnergie- und Strompreise die Verbraucherstimmung. Verbunden mit der Schwäche derIndustrie wird dies der Treiber der erwarteten Rezession sein.2. Die Inflation in den USA und Europa geht deutlich zurückDas neue Jahr startet laut Tilmann Galler in einem stagflationären Umfeld. Für2023 ist aber zu erwarten, dass die Inflation nicht zur zurückgeht, sondern sichsignifikant abschwächt - sie könnte sich nicht nur in den USA, sondern auch inEuropa mehr als halbieren. Das wird ein wichtiges Signal für dieZentralbankpolitik sein.Der Rückgang der Inflation wird beispielsweise durch das Ende derAngebotsengpässe getrieben. "Aktuell sehen wir, dass sich die Lager füllen undwir in Teilen des Gütermarkts sogar einen Angebotsüberhang beobachten können.Auch die Transportkosten auf den weltweiten Container-Routen sind im Vergleichzu ihren Höchstständen vor 14 Monaten um mehr als 80 Prozent gefallen. So dürftein einigen bisher so inflationären Segmenten wie bei den Automobilen die Preisesogar wieder sinken, was disinflationär wirken sollte", so Galler. Auch bei den