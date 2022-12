Die erste Global Digital Ecosystem Conference 2022 geht erfolgreich zu Ende

Unter dem Motto „Neue Technologie, neues Format, neues Modell" erkunden die Teilnehmer den Weg zur digitalen Entwicklung

HANGZHOU, China, 21. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die erste Global Digital Ecosystem Conference 2022, die von der Stadtverwaltung der Stadt Hangzhou und dem Handelsministerium der Provinz Zhejiang ausgerichtet wurde, fand am 13. Dezember 2022 im Hangzhou International Expo Center statt. Als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Global Digital Trade Expo (GDTE) nahmen rund 20 geladene Redner und 300 Fachleute aus dem In- und Ausland vor Ort teil. Gäste von den Botschaften und Konsulaten von Neuseeland, Malaysia, Thailand, den Niederlanden, Ägypten und Belgien sowie Teilnehmer aus 30 Ländern und Regionen nahmen online an den Diskussionen teil.