Immobilienmarkt im Wandel - Alexander Lang gibt 5 Tipps, wie Investoren in der Krise handeln sollten, um den Durchblick zu behalten (FOTO)

Stutensee (ots) - Alexander Lang ist Immobilieninvestor, Coach und Mentor. Derehemalige Bereitschaftspolizist träumte schon immer von seinem eigenen Business.Heute lebt er seinen Traum und ist für viele Menschen ein Vorbild: Mitinzwischen drei Unternehmen ist er breit in der Immobilienbranche aufgestellt.In seinem Coaching zeigt er seinen Kunden, wie es auch ihnen gelingt, alsInvestor in der Immobilienbranche Fuß zu fassen.Der Immobilienmarkt ist im Wandel. Politische und wirtschaftliche Unsicherheitenhaben dem Immobilienhandel einen Dämpfer verpasst. Investoren sind zunehmendverunsichert. Im Spannungsfeld zwischen Inflation, Baukostensteigerungen undZinswende nehmen die Ängste in Sachen Kaufentscheidungen deutlich zu. Hinzukommen die steigenden Zins-, Energie- und Lebenshaltungskosten, die dafürsorgen, dass Investoren mehr für die Finanzierung ausgeben müssen als früher. Indieser Zeit ist die Risikobereitschaft deutlich geringer. "Viele Akteure sindsehr vorsichtig geworden", weiß auch Alexander Lang. "Investitionsentscheidungenwerden daher sehr oft nach hinten verschoben - dabei bietet die aktuelle Kriseauch Chancen, die sich clevere Investoren zunutze machen können." AlsImmobilieninvestor, Coach und Mentor betreut Alexander Lang sowohl angehende alsauch aktive Investoren dabei, sich für die aktuellen Herausforderungen zuwappnen. Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Immobilienwissen macht ersie für den Immobilienhandel fit. Wie Investoren in der Krise handeln am bestenhandeln, um den Durchblick zu behalten, hat der Experte in den folgenden fünfTipps zusammengefasst.1. In das eigene Wissen investierenUm als Immobilieninvestor auch in der Krise den Durchblick zu behalten, ist eswichtig, entsprechend vorbereitet zu sein. Investoren und jene, die es werdenmöchten, müssen sich daher unbedingt ein entsprechendes Know-how zum ThemaImmobilieninvestitionen aneignen. Wie mit jedem neuen Thema, gilt es also auchin diesem Bereich, zunächst einmal zu lernen. Mithilfe von Fachbüchern undVideos kann ein Basiswissen aufgebaut werden. Zusätzlich bietet es sich an, inSeminare und Coachings zu investieren, um das nötige Handwerkszeug zu erlernenund spätere folgenschwere Fehler zu vermeiden. Schließlich können Fehler imImmobilienbereich gerade in Krisenzeiten schnell zu Verlusten im fünf- bissechsstelligem Bereich und damit mitunter zum finanziellen Ruin führen.2. Der Aufbau des eigenen NetzwerksFür Investoren gibt es kaum etwas Wertvolleres als die Erfahrung andererPersonen, die bereits in Immobilien investieren. Entsprechend wichtig ist es,