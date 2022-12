BioVaxys und Procare Health setzen US-Vertriebsvereinbarung für Papilocare Gel und Oral Immunocaps um

Papilocare wurde von Procare Health entwickelt und ist das weltweit erste und einzige patentierte Vaginalgel mit klinisch nachweisbarer Prävention und Behandlung von HPV-bedingtem Gebärmutterhals-Läsionen. Immunocaps, was allein oder in Verbindung mit Papilocare verwendet werden kann, ist ein rezeptfreies oral einzunehmendes Nahrungsergänzungsmittel, das die Immunfunktion und die vaginale Mikrobenflora unterstützt, um die Reepithelisierung von Gebärmutterhals-Läsionen zu unterstützen.

Yann Gaslain, Gründer und CEO von Procare Health Iberia, kommentierte: „Wir freuen uns über diese Vereinbarung, und wenn Papilocare von der FDA zugelassen wird, können wir Millionen von amerikanischen Frauen Zugang zu einer neuen Behandlung von durch HPV verursachten Gebärmutterhals-Läsionen bieten. Papilocare ist bereits in Europa zugelassen und in 46 Ländern weltweit erhältlich. In mehreren klinischen Studien mit mehr als 600 Patienten zeigte Papilocare eine konsistente und signifikante Wirksamkeit in der Normalisierung der Zervix-Zytologie nach drei Monaten und nach sechs Monaten in der gesamten Studienpopulation, mit einer Unbedenklichkeitsbestätigung für 50 % bis 70 % der Hochrisiko-HPV-Patienten nach sechs Monaten."

BioVaxys wird unverzüglich die Zulassung von Papilocare durch die US Food and Drug Administration („FDA") anstreben und erwartet eine US-Registrierung als Medizinprodukt der Klasse II. Da Immunocaps ein rezeptfreies Nahrungsergänzungsmittel ist, geht BioVaxys davon aus, dass keine behördliche Zulassung erforderlich sein wird, was den schnellen Ausbau von Vertriebskanälen und die Generierung von Einnahmen aus dem Produkt ermöglicht. BioVaxys plant, Anfang 2023 mit der Lagerung und dem Vertrieb von Immunocaps zu beginnen.