PeproMene Bio, Inc. gibt vollständiges Ansprechen bei erstem Patienten bekannt, der im Krebszentrum „City of Hope" in der klinischen B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom-Studie (B-NHL) der Phase I mit PMB-CT01 (BAFFR-CAR T-Zellen) behandelt wurde

IRVINE, Kalifornien, 21. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., ein Biotech-Unternehmen für die klinische Phase, das neuartige Therapien zur Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass der erste Patient, der in der klinischen Studie der Phase I zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphoms (r/r B-NHL) mit PMB-CT01 (BAFFR-CAR-T-Zellen) behandelt wurde, einen Monat nach der Behandlung ein vollständiges Ansprechen erreicht hat. Die Studie findet in der City of Hope, statt, einer der größten Krebsforschungs- und -behandlungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten.

Während des ersten Behandlungsmonats traten bei dem Patienten nur geringfügige behandlungsbedingte Toxizitäten auf, darunter ein Zytokinfreisetzungssyndrom („CRS") des Grades 1 bei vollständiger Genesung und kein Syndrom der Immuneffektorzellen-assoziierten Neurotoxizität („ICANS"). „Dieser Mantelzell-Lymphom-Patient hat auf mehrere frühere Therapielinien, darunter Chemoimmuntherapie, BTK-Inhibitor, Venetoclax und CD19-CAR-T-Therapie, nicht angesprochen. Wir freuen uns über eine tiefe Komplettremission, also eine negative minimale Resterkrankung", erklärte Elizabeth Budde, M.D., Ph.D., außerordentliche Professorin an der City of Hope, Abteilung für Lymphome, Abteilung für Hämatologie und hämatopoietische Zelltransplantation und leitende Prüfärztin dieser einzentrigen Dosiseskalationsstudie (NCT05370430).

„Trotz der hohen anfänglichen Wirksamkeit der Behandlung mit CD19-CAR-T-Zellen bei B-Zell-Lymphomen und -Leukämie besteht ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf für Patienten, die leider einen Rückfall erleiden", betonte Larry W. Kwak, M.D., Ph.D., Vizepräsident und stellvertretender Direktor des Comprehensive Cancer Center an der City of Hope und wissenschaftlicher Gründer von PeproMene sowie vergüteter Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats. Kwak hat eine Kapitalbeteiligung an PeproMene. „Da BAFF-R ein neuartiges Tumorziel für B-Zell-Malignome ist, hoffe ich, dass die BAFFR-CAR-T-Therapie eine klinisch sinnvolle, neue Option für diese Patienten darstellt."