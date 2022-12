Fission 3.0 Corp. schließt C$8.0 Millionen Finanzierung ab um 20 Bohrungen beim PLN Projekt durchzuführen

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 21. Dezember 2022 – Fission 3.0 Corp. („Fission 3.0“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FUU – WKN: A2JK3N – FRA: 2F3A) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") bekannt zu geben, die von Red Cloud Securities Inc. im Namen eines Konsortiums von Investmenthändlern geleitet wurde, zu dem auch Haywood Securities Inc. und Sprott Capital Partners (zusammen die "Händler") gehörten. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 19.047.619 gemeinnützige Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "FT-Aktie") zu einem Preis von 0,42 C$ pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von 8.000.000 C$, der die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Händler beinhaltet. Das Angebot wurde ursprünglich am 5. Dezember 2022 als "Buy-Deal"-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 5,0 Mio. C$ angekündigt, wurde jedoch aufgrund der starken Investorennachfrage später aufgestockt (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 5. Dezember 2022).

Insgesamt 11.904.762 FT-Aktien wurden im Rahmen der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten" gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions" in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec (die Verkaufsjurisdiktionen") verkauft und sind gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung frei handelbar. Die verbleibenden 7.142.857 FT-Aktien, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden, wurden im Rahmen der Ausnahmeregelungen für zugelassene Anleger" und Mindestinvestitionen" gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions" in den Verkaufsjurisdiktionen angeboten und unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 22. April 2023 endet.

Der Erlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Finanzierung der Exploration der Projekte des Unternehmens im Athabasca-Becken verwendet werden, insbesondere im Hinblick auf die Bohrung von 20 Löchern auf dem Grundstück Patterson Lake North (PLN"). Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird für "kanadische Explorationsausgaben" (im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes) (die "qualifizierten Ausgaben") verwendet, die den Käufern der FT-Aktien bis spätestens 31. Dezember 2022 in einer Gesamthöhe erstattet werden, die nicht geringer ist als der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien. Wenn die qualifizierten Ausgaben von der kanadischen Steuerbehörde reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von FT-Aktien für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die von diesem Zeichner aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, zu zahlen sind.