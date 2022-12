Wirtschaft Continental will nach Hackerangriff Cybersicherheit ausbauen

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Cyberangriff auf Continental will der Autozulieferer seine IT-Sicherheit weiter ausbauen. Das Thema habe "Top-Priorität", sagte Continental-Chef Nikolai Setzer dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



Der DAX-Konzern werde in diesem Bereich die "Kapazitäten sowie die Expertise" weiter stärken. Anfang November musste das Unternehmen einräumen, dass bei einem Cyberangriff Hacker 40 Terabyte Daten des DAX-Konzerns erbeuten konnten. Continental hat für die Aufarbeitung ein siebenköpfiges Krisenkomitee eingerichtet, in dem unter anderem Setzer, Finanzvorständin Katja Dürrfeld, Personalchefin Ariane Reinhart und IT-Sicherheitschef Dirk Ahrens sitzen.