Caterpillar mit Zwischenstopp

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Caterpillar bei 246,69 US-Dollar im Sommer 2021 und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung über. Diese dauerte bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 und einem Punktestand von 167,08 US-Dollar an. Nach einem erfolgreichen Doppelboden in diesem Bereich konnte das Triggerniveau von 200,00 US-Dollar erfolgreich überwunden werden und löste dadurch ein Kaufsignal aus. In der Folge konnte CAT an 239,85 US-Dollar zulegen. Seit Anfang November bildet der Wert ein symmetrisches Dreieck aus, das in der Charttechnik als ein Fortsetzungsmuster gilt.

Bullische Auflösung erwartet

Noch ist kein akuter Handlungsbedarf gegeben, zweifelhaft bleibt auch, ob noch dieses Jahr ein nachhaltiger Ausbruch aus dem symmetrischen Keil gelingt. Notierungen oberhalb von 240,00 US-Dollar dürften das kürzlich etablierte Kaufsignal weiter vorantreiben, Gewinne an die aktuellen Jahreshochs bei 246,69 US-Dollar wären dann die Folge. Ein erweitertes Ziel kann sogar um 274,94 US-Dollar für die Caterpillar-Aktie abgeleitet werden. Ein Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 220,95 US-Dollar dürfte dagegen einen Pullback zurück in den Bereich des vorausgegangenen Abwärtstrends um 206,00 US-Dollar auslösen.