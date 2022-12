Neues Jahr, neue Marketingstrategie - 5 Fehler, die Kosmetikerinnen bei der eigenen Vermarktung bares Geld kosten (FOTO)

Hagen (ots) - Als Expertin für Marketing und Positionierung in der Beautybranche

und Gründerin von Beautyholic unterstützt Banu Suntharalingam Kosmetikerinnen

dabei, sich auf dem Markt zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen. Im

Folgenden hat sie fünf Fehler verraten, die Kosmetikerinnen bei ihrer

Vermarktung bares Geld kosten können.



Die Beautybranche boomt. Kosmetische Behandlungen zählen mehr und mehr zum

Alltag vieler Menschen. Die Nachfrage nach professionellen Kosmetikstudios

wächst damit beständig. Dennoch stehen viele Kosmetikerinnen vor dem Problem,

ihr Studio am Markt zu positionieren und sich einen dauerhaften Kundenstrom

aufzubauen. "Das Problem liegt überwiegend in den falschen Marketingstrategien",

weiß Banu Suntharalingam. Sie ist Expertin für Marketing und Positionierung in

der Beautybranche sowie die Gründerin von Beautyholic und weiß, welchen

Herausforderungen Kosmetikerinnen heute gegenüberstehen. Aus diesem Grund

unterstützt sie Inhaberinnen von Kosmetikstudios dabei, sich erfolgreich am

Markt zu positionieren und einen regelmäßigen Kundenstrom aufzubauen. Im

Folgenden hat die Expertin verraten, welche fünf Fehler Kosmetikerinnen bei

ihrer Vermarktung viel Geld kosten können.